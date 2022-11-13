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Абсолютный конец войны будет весной-летом 2023 года - экс-глава правительства РФ

13 ноября 2022, 18:50

По словам Михаила Касьянова, Владимир Путин рассматривает лишь один исход событий - "победу" РФ.

Михаил Касьянов, Владимир Путин, война в Украине, ВСУ
Война в Украине закончиться весной-летом 2023 года / Коллаж фото Reuters, скриншот, 93-я ОМБр Холодный Яр

В Украине зимой произойдет масштабный перелом на фронте, но не в пользу России. Война может полностью закончиться уже весной-летом 2023 года. Об этом заявил бывший глава российского правительства Михаил Касьянов в интервью Дмитрию Гордону.

Российский оппозиционер акцентировал внимание на том, что Владимир Путин верит лишь в один исход событий - "победу" России. Однако ему не удастся увидеть это, ведь "ряд факторов приведет к военному поражению путинского режима".

"Они (правительство РФ - Главред) надеются на то, что народ в Европе не выдержит, начнет требовать от своих правительств уменьшить помощь Украине – и тогда не получится перелома в пользу Украины на поле боя. Который в январе-феврале, видимо, произойдет. И тогда уже будет видно конец. То есть начало поражения. Конец будет уже, пожалуй, весной-летом. Конец абсолютный", — говорит Михаил Касьянов.

Когда закончится война в Украине

Война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в следующем году. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Политтехнолог Михаил Шейтельман полагает, что Кремль уже ищет модели для выхода из войны против Украины. По его словам, Москва хочет провести тайны опрос относительно того, нужно ли России воевать с Украиной за Крым. Российские власти уже видят, что военный сценарий битвы за Крым становится реальностью.

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины и постоянный представитель США в НАТО в 2008-2009 гг. Курт Волкер считает, что война в Украине может закончиться в следующем году, и ее финалом должно стать безоговорочное поражение России. Однако даже после этого угроза РФ соседям не исчезнет. Поэтому единственный способ гарантировать безопасность в Европе – принять Украину, а также Грузию и Молдову в НАТО.

Другие новости:

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