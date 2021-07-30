"Адский колхоз и полная безвкусица": экс-ведущий Орла и Решки разнес отдых в Одессе

Блогер отметил, что в город мог бы стать второй Барселоной / instagram.com/yan_gordienko

Известный украинский блогер-путешественник и бывший ведущий телепередачи "Орел и Решка" Ян Гордиенко поделился впечатлениями после посещения Одессы. Парню состояние города, мягко говоря, не понравилось и он резко высказался о нем в соцсетях.

Он указал на ужасные дороги и сервис, заоблачные цены и вообще "полную безвкусицу". По мнению блогера, если бы деньги не шли мимо, то у Одессы были бы все шансы стать похожей на Барселону, рассказал он в своем инстаграм.

"В этот приезд ощущение от города ужасные. Про сумасшедшие цены и полное отсутствие сервиса в связи с бесконечным потоком людей я думаю все в курсе. Но вот Муниципальное развитие города осталось где-то в двухтысячных. Ужасные дороги как для авто, так и пешеходов. О самокатах я вообще молчу, ездить здесь вообще невозможно", – написал блогер.

При этом он указал, что в городе отсутствуют пандусы для людей с инвалидностью, а за состоянием деревьев никто не следит. Кроме того, путешественник указал на полное отсутствие общего дизайна, где "все лепят свои ларьки и тонну рекламы где угодно".

Как ранее сообщал Главред, блогерша с ником tania_nosevuch, у которой более 200 тысяч подписчиков в Instagram, в крайне ироничной или даже, скорее издевательской форме, решила записать пару видеороликов про морской отдых в Одессе.

Напомним, что Одесская область привлекает туристов морскими курортами. Ежегодно сюда едут туристы не только из Украины.