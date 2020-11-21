Активисты везут шины и асфальт к Зеленскому в Феофанию

Участники акции протеста намерены найти президента.
В Киеве от Европейской площади стартовала колонна автомарша под названием Майдан-Феофания, которая направляется к больнце, где лечит коронавирус президент Владимир Зеленский.
"Мы едем в "Феофаниию", где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики. Если президент до того момента оттуда сбежит – поедем искать его домой, на дачу, в ОП, если поедет в другую область – наши активисты найдут его и там", — сообщает на странице в Facebook организатор автопробега Движение Сопротивлению Капитуляции.
Организатора акции призвали всех, кто планирует принять участие в автопробеге к Феофании, взять с собой шины и куски асфальта.
Читайте такжеЭтот Зеленский уже скис, несите другого"Просьба приезжать на акцию на авто, брать людей, которые не имеют своего транспорта, брать шины и куски асфальта: мы вернём президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ", — призвали организаторы автомарша.
В преддверии начала акции участники провели митинг, на котором выкрикивали лозунги: "Путин —ху*ло", "Зеля — сс*кло", "Импичмент, суд, тюрьма".
Коронавирус у Зеленского:
9 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что заразился коронавирусом.
Коронавирус также обнаружили у главы ОП Андрея Ермака, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его заместителя Руслана Стефанчука.
Также коронавирусом болели жена и сын президента Владимира Зеленского – Елена и Кирилл Зеленские.
18 ноября Владимир Зеленский сдал повторный тест на Covid-19, который вновь оказался положительным, однако он утверждает, что чувствует себя гораздо лучше.