Активисты везут шины и асфальт к Зеленскому в Феофанию

В Киеве от Европейской площади стартовала колонна автомарша под названием Майдан-Феофания, которая направляется к больнце, где лечит коронавирус президент Владимир Зеленский.

"Мы едем в "Феофаниию", где Зеленский из ВИП-палаты записывает свои видосики. Если президент до того момента оттуда сбежит – поедем искать его домой, на дачу, в ОП, если поедет в другую область – наши активисты найдут его и там", — сообщает на странице в Facebook организатор автопробега Движение Сопротивлению Капитуляции.

Организатора акции призвали всех, кто планирует принять участие в автопробеге к Феофании, взять с собой шины и куски асфальта.

Читайте такжеЭтот Зеленский уже скис, несите другого"Просьба приезжать на акцию на авто, брать людей, которые не имеют своего транспорта, брать шины и куски асфальта: мы вернём президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ", — призвали организаторы автомарша.

В преддверии начала акции участники провели митинг, на котором выкрикивали лозунги: "Путин —ху*ло", "Зеля — сс*кло", "Импичмент, суд, тюрьма".

/ Фото: Facebook/Движение сопротивления капитуляции

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