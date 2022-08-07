Amnesty International нелепо извинилась за свой отчет о ВСУ, но дальше гнет свою линию / https://ua.depositphotos.com/ и ВСУ

Международные правозащитники из Amnesty International утверждают, что жалеют о "страданиях и гневе", которые вызвал среди украинцев их отчет от 4 августа о действиях ВСУ в зоне боев с русскими оккупантами. Ответ Amnesty International опубликовало агентство Reuters.

"Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш пресс-релиз о тактике ведения боевых действий украинскими военными. Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Это было нашей единственной целью при публикации данного исследования. Хотя мы полностью придерживаемся своих выводов [выделение наше ‒ Главред], мы сожалеем о причиненной боли", ‒ говорят в организации

Более того, в Amnesty отметили, что ее представители обнаружили бойцов ВСУ рядом с домами мирных жителей в 19 городах и селах ‒ и это, якобы, автоматически подвергает простых украинцев опасности.

"Это не означает, что Amnesty International возлагает на украинские силы ответственность за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают адекватных мер предосторожности в других частях страны. Мы должны быть очень четкими: никакие задокументированные нами действия украинских сил никоим образом не оправдывают нарушения со стороны России", — подытожили в организации.

Напомним , ранее, 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные, сдерживающие российское нашествие, подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

В то же время на сайте организации нет ни слова о массовом убийстве украинских военнопленных в Еленовке и осуждения действий оккупантов, уничтоживших пленных защитников Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил избирательность Amnesty International и считает, что организация пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.

Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не участвовал в подготовке и распространении доклада, а глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук ушла с должности после скандального отчета.

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