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Аморальная избирательность: Зеленский разнес скандальный отчет Amnesty International

4 августа 2022, 23:22

Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и террористическая, сказал президент.

Владимир Зеленский
Зеленский резко раскритиковал Amnesty International / president.gov.ua

Сегодняшний скандальный отчет правозащитной организации Amnesty International о войне России против Украины пытается переложить ответственность за военные преступления с агрессора на жертву, заявил во время своего вечернего обращения глава государства Владимир Зеленский 4 августа.

По информации президента, по сегодняшнему обстрелу Торецка и тысячам других преступлений российских террористов Украина не видит своевременных и четких отчетов некоторых международных организаций.

"Мы увидели совсем другой отчет от Amnesty International, который пытается амнистировать страну-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может даже быть гипотетически никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. Агрессия против нашего государства ничем не спровоцирована, захватническая и террористическая. И если кто-то делает отчет, в котором агрессор и жертва в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а действия агрессора игнорируются, то с этим нельзя мириться", - отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что российские войска неоднократно сознательно били по очередям за водой, по эвакуационным автобусам, остановкам общественного транспорта. Агрессор также не останавливался перед ударами по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам, по лагерю с пленными в Еленовке.

"И отчетов об этом почему-то нет. Вот такая аморальная избирательность. Каждый, кто амнистирует Россию и создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов оправданы или понятны, не может не осознавать, что это помогает террористам. А если есть такие манипулятивные отчеты, то и ответственность за гибель людей разделяете с ними", - добавил президент.

Что известно о скандальном заявлении Amnesty International

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизни людей.

В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России.

Как писал Главред, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление международной правозащитной организации Amnesty International о том, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, нарушая законы войны и подвергая опасности жизни людей.

Он подчеркнул, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции для дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнёров.

Что известно о фейках РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что по указке Кремля на временно оккупированных районах Украины агрессоры распространяют фальшивые газеты, на страницах которых опубликованы фальшивые заявления главкома ВСУ Валерия Залужного и советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

Кроме того, говорят украинские чиновники, в этих поддельных газетах якобы власти Запорожской области обвиняют официальный Киев в "геноциде Крыма"

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