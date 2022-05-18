Арестович показал, как на танке "поехал воевать" с оккупантами

Арестович / Офис президента, скриншот

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович поделился забавным видео.

Арестович показал, как управляет танком. Техника была тигрового цвета. В танке также находился ребенок в каске. Соответствующий ролик Арестович разместил в своем Telegram-канале.

"Некоторые утверждают, что мы боимся и отсиживаемся. Так вот – это не так! 34-й выход. Заходим с фланга", – подписал видео советник главы ОП.

Отметим, накануне Арестович выпустил видео, в котором заявил, что его выгнали из ОПУ и теперь он работает на заправке.

"Теперь, когда меня выгнали из Офиса президента, я устроился на заправку. И считаю себя счастливым человеком, потому что в это время далеко не каждый может найти работу", – сказал он.

Отметим, что данное заявление Арестовича, скорее всего, является шуткой. Официально информация относительно его увольнения никем не подтверждается.

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