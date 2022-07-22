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Арестович пояснил, как будут бороться с оккупантами в руках ВСУ британские дроны-камикадзе

22 июля 2022, 08:48

Как говорит Алексей Арестович, Великобритания уже объявила о поставке Украине как минимум сотен дронов-камикадзе. Но пока неизвестны их модели.

Арестович, дроны камикадзе
Арестович пояснил, что такое дроны-камикадзе / коллаж УНИАН и WB GRUP

Дроны-камикадзе, которые скоро должны начать поставлять ВСУ британцы, способны пикировать на цель и уничтожать ее взрывчаткой. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович.

"Обычный дрон взлетает, разведывает и приводит артиллерию, или танки, или наземные войска. А дрон-камикадзе не просто находит цель, а может спикировать на нее, у него в голове взрывчатка и он ее взорвет", — объяснил он.

Как говорит Арестович, Великобритания объявила о поставке Украине как минимум сотен дронов-камикадзе. Но пока неизвестно, каких именно моделей они будут.

"Дроны-камикадзе бывают разными. Например, Switchblade 300 может поразить пехоту, от трех до шести человек. А Switchblade 600 – уже побольше, они могут поражать бронетехнику, ПВО. На танки их жалко использовать, а на ПВО, машинное управление, связь самое то. Мы не знаем, какие будет поставлять Британия, но сотни – это очень весомая история. Если в одной стороне сосредоточить 50 единиц такой техники, то можно вынести все в ноль ‒ ключевые позиции артиллерии, командные пункты, машины управления и т.д.", – подытожил он.

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Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал передачу Украине 10 самоходных артиллерийских систем и тех самых дронов-камикадзе.

"Президент Зеленский рассказал о текущей ситуации в Украине и последних российских продвижениях. Премьер-министр рассказал самую новую информацию о последней военной технике Британии, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и курсирующих боеприпасах (дронах-камикадзе), которые должны прибыть в ближайшие дни и недели", - отмечается в сообщении.

Как ранее говорил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню - Украине передадут еще дюжину самоходных артиллерийских установок. Шесть из них предоставит Франция – САУ модели Caesar.

Такие установки передадут дополнительно к той дюжине, которые эта страна уже дала ВСУ ранее.

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Автор: Егор Бунин
Алексей Арестович новости Украины война России и Украины
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