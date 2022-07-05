ВСУ вооружат британскими САУ и дронами-камикадзе для ударов по оккупантам - Джонсон

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал передачу Украине 10 самоходных артиллерийских систем.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Британии по итогам разговора премьер-мнистра Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент Зеленский рассказал о текущей ситуации в Украине и последних российских продвижениях. Премьер-министр рассказал самую новую информацию о последней военной технике Британии, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и курсирующих боеприпасах (дронах-камикадзе), которые должны прибыть в ближайшие дни и недели", - отмечается в сообщении.

Также стороны обсудили вопросы экспорта украинского зерна. В частности, лидеры согласились с важностью вывоза украинского зерна как можно скорее.

Джонсон заявил, что Британия продолжает тесно сотрудничать с партнерами относительно следующих шагов и готова помочь любым возможным способом.

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Ранее сообщалось о том, что Украине передадут еще 12 самоходных артиллерийских установок. Шесть из них предоставит Франция – это будут САУ Caesar.

Такие установки передадут дополнительно к тем 12, которые эта страна уже дала ранее. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

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