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Армия РФ может атаковать Авдеевку с территории оккупированной Донецкой области — ISW

3 августа 2022, 09:32

Россияне также попытаются захватить трассу, соединяющую Пески и Авдеевку. При этом попытки штурмовать Авдеевку раньше не давали существенного прогресса.

Авдеевка
Попытки штурмовать Авдеевку раньше не давали существенного прогресса для России / Фото detector.media

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российская оккупационная армия вероятно решили атаковать Авдеевку в лоб с территории оккупированной Донецкой области.

Захватчики не будут ждать, пока украинские силы отойдут со своих подготовленных оборонительных позиций в результате российских операций по захвату северо-восточнее населенного пункта, говорится в свежем отчете ISW.

Специалисты подчеркивают, что под сообщением Генштаба о частичном успехе оккупантов в этом районе, вероятно, подразумевают вытеснение ВСУ из района Бутовской шахты юго-западнее Авдеевки.

"Украинские силы удерживают позиции вокруг вентиляционного ствола шахты Бутовка с 2015-го и описывают это расположение как ближайшую украинскую позицию в Донецке и ключевой форпост для обороны Авдеевки", — говорится в отчете ISW.

Карта боев в Донецкой области
Карта боев в Донецкой области / Фото understandingwar.org

В ближайшее время россияне также попытаются захватить трассу, соединяющую Пески и Авдеевку, считают аналитики. Отмечается, что попытки штурмовать Авдеевку раньше не давали существенного прогресса для России.

Как сообщал Главред, 31 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты обстреляли украинские территории вблизи Авдеевки из всего оружия, которое у них было. Армия РФ даже задействовала авиацию. Украинские защитники наносят врагу ответный удар, однако оккупантам удалось продвинуться вперед.

Тем временем прошлой ночью ВСУ нанесли удар по временно оккупированной Макеевке Донецкой области. По предварительной информации, вражеские позиции поразили при помощи HIMARS. Загорелась местная нефтебаза.

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