ВСУ устроили оккупантам фаер-шоу в оккупированной Макеевке

Очередной успешный результат удара HIMARS попал на видео.
ВСУ нанесли удар по временно оккупированной Макеевке Донецкой области. По предварительной информации, вражеские позиции поразили при помощи HIMARS.
В Сети появилось видео, как после успешной атаки ВСУ пылает местная нефтебаза.
Напомним, ранее на оккупированных территориях Донбасса и Харьковщины горели склады с боеприпасами российских захватчиков. Взрывы с последующим горением произошли в Макеевке Донецкой области и Великом Бурлуке Харьковской области.
Также мы сообщали, что украинские защитники мощно влупили по российским оккупантам в Скадовске на Херсонщине. Еще пылали три вражеских склада на юге Украины.
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Автор: Сергей Коломиец