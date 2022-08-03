ВСУ устроили оккупантам фаер-шоу в оккупированной Макеевке

Пожар Макеевка / скриншот

ВСУ нанесли удар по временно оккупированной Макеевке Донецкой области. По предварительной информации, вражеские позиции поразили при помощи HIMARS.

В Сети появилось видео, как после успешной атаки ВСУ пылает местная нефтебаза.

Напомним, ранее на оккупированных территориях Донбасса и Харьковщины горели склады с боеприпасами российских захватчиков. Взрывы с последующим горением произошли в Макеевке Донецкой области и Великом Бурлуке Харьковской области.

Также мы сообщали, что украинские защитники мощно влупили по российским оккупантам в Скадовске на Херсонщине. Еще пылали три вражеских склада на юге Украины.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Читайте также: