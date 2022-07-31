Оккупантам удалось продвинуться вперед возле Авдеевки - Генштаб

Российские оккупанты продвинулись возле Авдеевки / Коллаж фото facebook.com/zhebrivskyi, Армия, npr.org

Российские оккупанты обстреляли украинские территории вблизи Авдеевки из всего оружия, которое у них было. Армия РФ даже задействовала авиацию. Украинские защитники наносят врагу ответный удар, однако оккупантам удалось продвинуться вперед. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты обстреливали позиции вблизи Невельского, Уманского, Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков и Новобахмутовки. Армия РФ цинично ударила авиацией по Авдеевке, Новоселовке и Юрьевке.

"Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Тут штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех", - говорится в сообщении.

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Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты пытаются создать дополнительное давление на бойцов ВСУ, которые держат оборону на Донбассе, и для этого бьют из авиации по населенным пунктам Луганской области. Вражеские авиаудары за минувшие сутки, 30 июля, были зафиксированы около семи городов и сел региона.

Ранее экс-глава террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался на неудачную стратегию российских оккупантов и рассказал, на какое направление РФ решила бросить все силы. По его словам, наступление русской оккупационной армии происходит по всему Донецкому фронту от Авдеевки до Марьинки.

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