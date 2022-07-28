Будет "мясорубка": Гиркин признался, какие города на Донбассе РФ решила сровнять с землей

Игорь Гиркин заявил, что РФ не стоит ждать стратегического успеха / Фото УНИАН, РБК

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался на неудачную стратегию российских оккупантов и рассказал, на какое направление РФ решила бросить все силы.

По его словам, наступление российской оккупационной армииидет по всему Донецкому фронту - от Авдеевки до Марьинки. Об этом Гиркин написал в Telegram.

Террорист отметил, что российские оккупанты ведут открытое наступление на самые укрепленные позиции Вооруженных сил Украины в Авдеевке, Песках, Красногоровке и Марьинке.

При этом Гиркин заявил, что российская армия в очередной раз делает ставку на концентрацию артиллерии.

"Ставка вновь сделана на концентрацию артиллерии в стиле "Верденской мясорубки имени генерала фон Фалькенгайна". Но стратегического результата от данного наступления не будет – еще раз вынужден повторить. Уверен. Рад буду ошибиться. "Паровой каток" надо было посылать не туда", – заявил террорист.

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Как сообщал Главред, Гиркин не раз заявлял о провалах российской армии. В частности, он закатил истерику из-за успешных ударов ВСУ по российским оккупантам на Донбассе. Террорист считает, что российские средства ПВО оказались малоэффективны против массированных ударов ракетами "HIMARS".

Также бывший главарь террористов "ДНР" считает, что российские оккупационные войска могут потерпеть в Украине серьезное поражение, если в РФ не начнется частичная мобилизация. По его словам, Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление на многих участках фронта и могут зайти на территорию РФ.

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