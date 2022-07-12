"В Кремле продолжают жевать сопли": Гиркин обвинил российское командование в бездействии

Гиркин обвинил российское командование в бездействии / скриншот

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.

Причиной его очередной истерики стала работа РСЗО "Himars", которые с завидной скоростью и успехом сжигают боеприпасов.

"Пока в Кремле продолжают неторопливо жевать привычные сопли - уважаемые украинские партнеры деловито уничтожают всё, до чего им удается дотянуться с помощью "Хаймерсов", "трёх топоров" и "Цезарей", которые наше МО (в лице генерал-болтолога Конашенкова и его Сиятельного Шефа - Фанерного Маршала) "щёлкает как орешки"", - возмущается террорист.

По словам Гиркина, в приоритете у ВСУ - склады БК и позиции ПВО.

Читайте также"Не спрячутся": Ким предупредил, что в Херсоне вспыхнет еще больше вражеских складов боеприпасовРанее мы сообщали, что украинские военные нанесли удары по воинской части оккупантов в захваченном РФ Херсоне. В результате вспыхнул мощный пожар. Позже стало известно, что были уничтожены казармы Росгвардии.

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