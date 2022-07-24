"Мы можем потерпеть поражение": Гиркин заговорил о вторжении Украины в Россию

Гиркин заговорил о вторжении Украины в Россию / скриншот, УНИАН

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что российские оккупационные войска могут потерпеть в Украине серьезное поражение, если в РФ не начнется частичная мобилизация.

По его словам, Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление на многих участках фронта и могут зайти на территорию РФ.

"А вот сможет ли российская армия на всех имеющихся фронтах эффективно отбить предстоящее наступление противника – это мы, наверное, скоро увидим. Основные ударные группировки противника сосредотачиваются под Херсоном, на Запорожском направлении", - рассказал террорист.

Гиркин также отметил, что успешное контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении может закончиться на территории России.

Читайте такжеВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине, информация будет поступать с задержкой - ISW"Еще есть сообщения, что они и под Харьков потянули войска, а также они выстраивают свои позиции на участке границы севернее Харьковской области, то есть там тоже возможны какие-то телодвижения с их стороны с вторжением уже непосредственно на российскую территорию", – заявил Гиркин.

Ранее террорист закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.

Причиной его очередной истерики стала работа РСЗО "Himars", которые с завидной скоростью и успехом сжигают боеприпасов.

Также Гиркин констатировал провал "спецоперации" России в Украине. По его словам, оккупанты за 4 месяца войны не смогли достичь желаемых результатов, более того, о дальнейших успехах России в войне против Украины речи не идет.

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