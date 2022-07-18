Армия РФ может обстрелять Украину ракетами в ближайшее время: носители высокоточного оружия наготове

Оккупанты могут обстрелять Украину ракетами / Коллаж antikor.com.ua, УНИАН

Российские оккупанты держат на готовности два носителя высокоточного оружия. Таким образом в ближайшее время Украину могут обстрелять ракетами. Об этом заявили в Генштабе.

Также отмечается, что российские военные сильно деморализованы из-за постоянного переноса сроков их ротации.

"Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины", — говорится в сообщении.

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Напомним, в России "анонсировали" удары по мирным украинцам в четырех городах - Соледаре, Харькове, Одессе и Славянске. Оккупанты пытаются убедить, что на территории гражданских объектов якобы расположены склады с боеприпасами и опорные пункты ВСУ.

Также оккупанты говорили о химатаке по Одесской области. В РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации для того, чтобы потом во всем обвинить российских военных.

В Минобороны РФ сообщали о подготовке к обстрелам больниц. Они утверждали, что на территории учреждений находятся украинские военные, которые готовят провокации.

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