В РФ "анонсировали" удары по учебным заведениям: под серьезной угрозой четыре города

Российские военные анонсировали будущие теракты на территории Украины / Reuters, УНИАН

В России "анонсировали" удары по мирным украинцам. Под угрозой находятся четыре города. Об этом говорилось в обращении Минобороны РФ, сообщает 24 канал.

Оккупанты пытаются убедить, что на территории гражданских объектов якобы расположены склады с боеприпасами и опорные пункты ВСУ.

Под угрозой может оказаться Соледар в Донецкой области. Там оккупантам привиделся опорный пункт ВСУ, который якобы расположен в местной школе №14 на ул. Червонофлотская. Им также кажется, что в подвале школы украинские защитники устроили склад боеприпасов. Оккупанты пытаются продвинуть версию о том, что на территории учебного заведения находится тяжелое вооружение.

В Харькове оккупанты угрожают обстрелять улицу Пушкинская, потому что там вроде бы на нижних и верхних этажах жилых домов оборудованы позиции крупнокалиберных пулеметов и ПЗРК. Также там "заметили" склады боеприпасов. Оккупанты распространяют фейки о том, что жителям города запрещают выезжать из Харькова.

Российские военные также могут обстрелять школу №100 в Одессе. Российским оккупантам кажется, что на ул. Варненской размещена украинская бронетехника, тяжелая артиллерия и ракетные системы залпового огня. К тому же, в РФ пытаются распространить ложную информацию о том, что ВСУ заминировали территорию школы и установили блокпосты по периметру.

В Славянске под угрозой может оказаться приют для детей "Паруса Надежды" на ул. Серафимовича. Оккупанты убеждают, что "боевики националистических формирований оборудовали казарму и опорный пункт".

Читайте такжеРФ "анонсировала" применение химического оружия: какие города под серьезной угрозой

Напомним, ранее оккупанты "анонсировали" химатаку по Одесской области. В РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации для того, чтобы потом во всем обвинить российских военных.

Также в Минобороны РФ говорили о подготовке к обстрелам больниц. Они утверждали, что на территории учреждений находятся украинские военные, которые готовят провокации.

Другие новости: