Атакуют уже неделю: россияне хотят полностью окружить один украинский город

Главные тезисы военного:
- Россияне уже неделю штурмуют Селидово
- Активные боевые действия происходят в сторону населенного пункта Вишневое
- ВСУ проводят мероприятия по сдерживанию врага
Войска страны-агрессора России пытаются полностью окружить Селидово, Силы обороны Украины проводят сверхмощные меры по сдерживанию врага. Об этом рассказал представитель 15-й Бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов в эфире телемарафона.
По его словам, уже почти неделю российские войска проводят широкомасштабную наступательную операцию на город Селидово с целью полностью захватить населенный пункт. Оккупанты также активизировали действия в направлении рядом расположенного Вишневого.
"Неделю Силы обороны проводят сверхмощные меры по сдерживанию противника. Врагу частично удалось закрепиться на некоторых участках города Селидово, но активных действий сейчас больше происходит в сторону населенного пункта Вишневое. Это южнее Селидово, куда враг бросил все силы и средства с целью создания полного окружения города Селидово", - сказал он.
Миловидов добавил, что боевые действия и мероприятия по сдерживанию врага продолжаются.
"Подразделения находятся в населенном пункте и проводят оборону, принимают все меры для незакрепления и недопущения врага как в Селидово, так и в Вишневом, которое является очень важным с точки зрения логистического обеспечения", - подчеркнул военный.
Что известно о городе Селидово?
Селидово - город в Покровском районе Донецкой области, административный центр Селидовской городской общины. Селидово расположено возле железнодорожной станции Селидовка.
Селидово называют воротами в Покровск - крупный военный и логистический узел, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщал, что из-за угрозы окружения украинские защитники отошли из трех населенных пунктов на Кураховском направлении в Донецкой области.
В Генштабе сообщили, что российские военные активизировали использование авиации, в частности управляемых авиационных бомб, и атакуют на разных направлениях востока и юга Украины, в частности на Покровском и Кураховском направлениях.
Кроме того, известно, что российские оккупационные войска могут потерять возможность для дальнейшего продвижения на Харьковщине, в случае, если украинские военные смогут удержать оборону на новых позициях неподалеку от поселка Липцы.
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