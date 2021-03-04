Авто из кортежа Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД в Киеве

Зафиксировано грубое нарушение ПДД авто из кортежа экс-"гаранта" на улице Грушевского.
Автомобиили из кортежа бывшего президента Петра Порошенко нарушили Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу движения с пересеченим двойной сплошной.
На фото, которые публикует Telegram-канал PavlovskyNEWS, зафиксировано грубое нарушение ПДД авто из кортежа экс-"гаранта" на улице Грушевского в Киеве возле Верховной Рады.
"Кортеж Порошенко не стал дожидаться, когда будет возможность пересечь затертую двойную сплошную при выезде с территории Рады и проехал несколько десятков метров по встречке", - говорится в сообщении.
Ранее авто из кортажа Порошенко уже ловили на грубом нарушении ПДД. В феврале Порошенко прибыл на Согласительный совет Верховную Раду на представительском авто Range Rover черного цвета. В то же время журналисты обратили внимание на то, что передние номерные знаки авто Порошенко оказались с закрашенным белым цветом первым буквенным символом.
Напомним, ранее сообщалось:
- За 2019 год Петр Порошенко задекларировал 773 млн гривен доходов. Экс-президент заплатил почти 188 млн грн налогов и более 200 млн - направил на благотворительность и социальные проекты.
- Кроме того, Петр Порошенко в 2021 году провел свой новогодний отпуск на Галапагосских островах (Эквадор).
- В канун Нового года экс-депутат Кременчугского горсовета Дмитрий Кавунник опубликовал фото из самолета, который следовал в Эквадор. В салоне лайнера он встретил Порошенко.
- Как написал известный политолог Андрей Золотарева, Порошенко конкретно отдыхает на Галапагосских островах. Эти острова в Тихом океане известны шикарной природой и очень богатым растительным и животным миром.