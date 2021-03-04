Авто из кортежа Порошенко подловили на грубом нарушении ПДД в Киеве

Петр Порошенко в Верховной Раде / УНИАН

Автомобиили из кортежа бывшего президента Петра Порошенко нарушили Правила дорожного движения, выехав на встречную полосу движения с пересеченим двойной сплошной.

На фото, которые публикует Telegram-канал PavlovskyNEWS, зафиксировано грубое нарушение ПДД авто из кортежа экс-"гаранта" на улице Грушевского в Киеве возле Верховной Рады.

"Кортеж Порошенко не стал дожидаться, когда будет возможность пересечь затертую двойную сплошную при выезде с территории Рады и проехал несколько десятков метров по встречке", - говорится в сообщении.

Ранее авто из кортажа Порошенко уже ловили на грубом нарушении ПДД. В феврале Порошенко прибыл на Согласительный совет Верховную Раду на представительском авто Range Rover черного цвета. В то же время журналисты обратили внимание на то, что передние номерные знаки авто Порошенко оказались с закрашенным белым цветом первым буквенным символом.

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