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Азаров нервно курит в стороне: мэр Кодымы опозорился выступлением на дикой смеси суржика

27 сентября 2021, 08:10
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Запнувшись в начале несколько раз, Сергей Лупашко взял паузу, чтобы надеть очки, но и они ему не помогли.

Сергей Лупашко
Сергей Лупашко / Скриншот

Мэр города Кодыма Подольского района Одесской области Сергей Лупашко во время выступления на праздновании Дня города не смог сказать поздравление на украинском языке.

Соответствующее видео опубликовали в Сети. Чиновник постоянно сбивался, запинался, и с трудом выговаривал слова на украинском языке.

При этом запнувшись в начале несколько раз, он взял паузу, чтобы надеть очки, но они ему не помогли.

Отметим, что когда в выступлении речь зашла о совместных усилиях и развитии экономики, Лупашко окончательно сбился и начал нервно оглядываться по сторонам.

После этого мэр Кодымы понял свой конфуз и извинился перед присутствующими. В ответ люди решили поддержать Лупашко аплодисментами.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов выступил за переход украинского языка на латиницу. По его мнению, переход на латиницу станет "одной из фундаментальных вещей".

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Кроме того, он в очередной раз высказался в поддержку двух языков в нашей стране: украинского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным и изучить ее должны все. Данилов отметил, что английский – язык цивилизованного мира.

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