Ажиотаж во всех учреждениях Харькова: горожане боятся введения "красной" зоны в понедельник

Образовались километровые очереди в Харьковоблэнерго / Скриншот

Из-за того, что Харьков с понедельника может оказаться в "красной" карантинной зоне, горожане, опасаясь введения жесткого карантина, решили решить все свои бумажные дела в учреждениях города. Что примечательно, в центрах вакцинации подобного ажиотажа замечено не было.

Как следствие, образовалась длиннющая очередь. Местные СМИ обнародовали несколько потрясающих фото и видео оттуда. Следует отметить, что почти все посетители в масках, но социальной дистанции присутствующие не придерживаются.

Некоторые из харьковчан предположили, что пенсионеры торопятся оплатить за свет перед тем, как в регионе будут закрыты абонотделы из-за карантина. Другие жители сразу же предложили помочь старикам освоить электронную оплату за коммуналку.

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Напомним, что ограничения в красных зонах в первую очередь касаются невакцинированных. Они не смогут ездить в общественном транспорте, посещать заведения питания, гостиницы, спортзалы и ТРЦ. Харьков и область находятся в оранжевой зоне, но регион регулярно входит в топ областей по суточному приросту новых случаев.

Карантин в Украине: сколько областей в красной зоне

Напомним, что с завтрашнего дня в "красную" зону карантина попадают еще семь областей, а с первого ноября строгие карантинные ограничения введут и в Киеве. И будут касаться они в первую очередь невакцинированных. Речь идет о Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской области.

Также красный уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей. В общей сложности это уже будет 13 областей в красном уровне эпидемической опасности.

Также с 21 октября в Украине вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок в "желтой" и "красной" зонах.