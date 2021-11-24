Блогер из Харькова рекламирует кремлевский проект и называет РФ "нашим государством"

Диана Бакид из Харькова попала в скандал из-за РФ / Фото instagram.com/diana_bakid_official

Диана Бакид - Instagram-блогер из Харькова с миллионом подписчиков, которая недавно приняла участие в телешоу Супермама на СТБ - рекламирует проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова "20 идей по развитию России".

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Бакид назвала Россию "нашим государством", сообщает Детектор Медиа.

Также она продвигает проект, который последние несколько месяцев рекламируют популярные российские блогеры из России и государственные российские СМИ.

На фото Бакид держит рекламный проспект этого проекта.

"Гордиться нашей страной можно только потому, что в ней есть еще сильные умы, направляющие свой энергетический поток во имя общего будущего – так, например, предприниматель Дмитрий Давыдов предложил свой план развития страны на 20idei.ru. Считаю, что такой проект – большой подарок для нашего государства, и оно должно его поддержать!" — говорилось в сообщении на странице Дианы Бакид в Instagram.

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Сейчас этот пост уже удален, но сохранился скриншот.

Диане Бакид тридцать лет, она называет себя экстрасенсом и "работает" в сфере урегулирования любовных отношений, финансового положения и т.д. В российском издании Лиза она публикуется как эксперт.

21 ноября на канале СТБ вышел 33 выпуск 4 сезона шоу Супермама, в котором участвовали четыре женщины из Харькова, в том числе и Диана Бакид.

Издание обратилось с комментариями к блогеру и телеканалу, на котором транслировалось шоу с ее участием, но ответа пока не получило.

К слову, BBC отмечает, что никто не знает, кто такой Дмитрий Давыдов, хотя он потратил на рекламу своего проекта не менее полумиллиарда российских рублей (6,7 миллиона долларов). Авторы предполагают, что он связан с Кремлем.

Проект Давыдова рекламируют комик Максим Галкин, актриса Наталья Рудова, певец Николай Басков, телеведущие Ксения Бородина и Елена Водонаева, издания Ведомости, Коммерсант и даже Forbes.

Как сообщал Главред, бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая на данный момент работает внештатным советником главы ОП, опозорилась в соцсети. Она написала безграмотный пост в Facebook о популярном нынче сериале "Игра в кальмара" и нарвалась на жесткую критику.

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