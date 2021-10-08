В мире вновь "лягли" популярные соцсети: в чем причина

В мире произошёл сбой соцсетей / Фото соцсети

Вслед за Instagram пользователи сообщили о проблемах в работе Facebook и Whatsapp - больше всего помехи наблюдаются на территории Западной Европы, сообщает Downdetector.

Согласно данным интерактивной карты Downdetector, частичные сбои в работе Whatsapp наблюдаются на территории США, однако наибольшие помехи зафиксированы на территории западной Европы, особенно в Германии.

Помехи в работе Facebook наблюдаются на территории западной и восточной части США. В частности, на доступ к платформе жалуются пользователи западной Европы, а именно в Польше, Германии, Великобритании, Румынии, Италии и Франции. Некоторые из регионов Украины также имеют препятствия в пользовании социальной сетью.

Компания Facebook отреагировала на сбой в работе приложений. Пользователям сообщают, что работы по устранению неполадок ведутся.

Facebook сообщает, что компании известно о проблемах с доступом к приложениям и продуктам.

Реклама

"Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам", - говориться в сообщении.

Также там отметили, что работают над устранением неполадок и извинились перед пользователями за неудобства.

"Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в нормальное русло, и приносим извинения за любые неудобства", - отметили в Facebook.

Читайте такжеСлили данные 1,5 млрд человек: причина и детали последствий масштабного сбоя соцсетей

Коротко о глобальном сбое в работе соцсетей 4 октября

Вечером 4 октября пользователи фейсбука и инстаграма во всем мире не смогли зайти в свои соцсети.

Прекратил работать также и мессенджер фейсбука, и WhatsApp.

На следующий день Цукерберг извинился за сбой, а в Facebook заявили, что причиной стали изменения конфигурации маршрутизаторов.

Это было самым долгим отключением платформ компании с 2008 года, когда соцсеть Facebook не работала на протяжении суток.