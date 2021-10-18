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"К уровню моллюска еще далеко": Мендель оконфузилась своим безграмотным постом об "Игре кальмара"

18 октября 2021, 21:30
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Юлия Мендель опубликовала в Facebook собственные рассуждения о сериале "Игра в кальмара". В написании она допустила орфографические ошибки.

Юлия Мендель
Юлия Мендель опозорилась в соцсети / Instagram Юлии Мендель

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, которая на данный момент работает внештатным советником главы ОП, опозорилась в соцсети.

Она написала безграмотный пост в Facebook о популярном нынче сериале "Игра в кальмара" и нарвалась на жесткую критику. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает УНИАН.

"Удастся ли в "Игре в кальмара" сохранить человеческую душу? Или придется умалить свое развитие до уровня головоного малюска?", - написала Мендель.

Пост мгновенно стал вирусным и набрал множество критических комментариев. Пользователи указали пресс-секретарю на ошибки.

Вскоре Мендель исправила одну из них и в конце-концов написала слово "моллюск" правильно. А вот слово "головоногого" даже после редактирования все еще осталось "обрезанным". Но судьба этой ошибки уже неизвестна, так как вскоре многие комментарии с критикой попросту исчезли, а чуть позже Мендель и вовсе ограничила пост для комментирования.

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Чем запомнилась Юлия Мендель

За почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики. О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.

В июле этого года Мендель выпустила книгу "Каждый из нас – президент", в которой новоиспеченная писательница углубилась в круговорот событий, полный противоречий и приключений, который и привела ее в политический истеблишмент Украины.

Напомним, новый популярный сериал от Netflix "Игра в кальмара", несмотря на свою низкую стоимость, принес стриминговой платформе около 900 млн долларов прибыли.

viber
соцсеть сериалы Юлия Мендель
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