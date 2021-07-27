"Почему бы коллеге не почитать": Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина

Бывший пресс-секретарь Зеленского заявила, что благодаря книге Песков сможет узнать иную точку зрения о происходящем в Украине.
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила свою книгу "Каждый из нас – президент" спикеру президента страны-агрессора РФ Дмитрию Пескову.
"Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?" – написала она на своей странице в Facebook.
Также Мендель опубликовала короткий ролик, в котором готовит книгу к отправке и ставит автограф на первой странице мемуаров на русском языке. Затем экс-пресс-секретарь Зеленского обратилась к спикеру Путина и объяснила, почему решила прислать ему свою книгу.
"Возможно, вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", – сказала Мендель. В конце она подтвердила факт отправки указанным адресом на посылке – Администрации Путина.
Книга Юлии Мендель
- 7 июля Юлия Мендель опубликовала в издании "Украинская правда" фрагмент из своей грядущей книги. В нем она размышляет о травмах нашего народа и вводит в оборот термин "украинский русский язык".
- 8 июля бывший пресс-секретарь президента раскрыла название книги – "Каждый из нас – президент" – и призналась, что готовила она ее к изданию с большим трудом и целых два года. Произведение новоиспеченной писательницы стоит 190 грн. В книге 288 страниц;
- 11 июля книга поступила в продажу. Юлия Мендель опубликовала на своей странице в Facebook отрывок о том, почему Петр Порошенко больше не станет президентом, называет его соратников "фейками" и приходит к выводу, что Зеленский – первый президент, который объединяет украинцев.
- Позже стало известно, что бывшая пресс-секретарь президента станет одной из ведущих проекта Большая деолигархизация.
Отметим, что за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.
Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики. О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.