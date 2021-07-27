"Почему бы коллеге не почитать": Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина

Мендель сделала подарок Пескову / Facebook

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила свою книгу "Каждый из нас – президент" спикеру президента страны-агрессора РФ Дмитрию Пескову.

"Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?" – написала она на своей странице в Facebook.

Также Мендель опубликовала короткий ролик, в котором готовит книгу к отправке и ставит автограф на первой странице мемуаров на русском языке. Затем экс-пресс-секретарь Зеленского обратилась к спикеру Путина и объяснила, почему решила прислать ему свою книгу.

"Возможно, вам будет полезно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения", – сказала Мендель. В конце она подтвердила факт отправки указанным адресом на посылке – Администрации Путина.

Книга Юлии Мендель

Отметим, что за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

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Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики. О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.