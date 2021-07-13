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Фрики Порошенко и оды Зеленскому: Мендель опубликовала новый фрагмент своей книги

13 июля 2021, 17:02

Напомним, полностью книга должна выйти в тираж на следующей неделе.

Зеленский,Мендель
Мендель выложила новый фрагмент книги: / УНИАН

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала очередной фрагмент своей книги "Каждый из нас – президент". Напомним, полностью книга должна выйти в тираж на следующей неделе.

На своей странице в Фейсбук она рассуждает о том, почему Петр Порошенко больше не станет президентом, называет его соратников "фейками" и приходит к выводу, что Зеленский – первый президент, который объединяет украинцев.

О Порошенко

Сначала Мендель в своих воспоминаниях возвращается к 2016 году, когда ей представилась возможность общаться с международным корреспондентом, который занимается темой СССР. Тот, сравнивая Украину и Россию, отметил положительные черты последней и добавил, что в Украине политики не имеют ценностей, "они готовы пообещать все что угодно, лишь бы оставаться дальше в политике".

"Окружение президента Петра Порошенко погрязло в коррупционных скандалах и лицемерии, информационная политика строилась на агрессии, лжи и отсталом, неестественном консерватизме. Элита наслаждалась отстраненной элитарностью, а народ выживал, устало и раздраженно наблюдая спектакль на сцене украинского политического театра..." – говорится в тексте

Мендель также пишет, что на западе окружение Петра Порошенко видели как "мелких советских воров", которые дорвались до бюджетного корыта. Тогда как пафосные лозунги не могли скрыть от западных журналистов советские привычки, закомплексованные реакции и плохо наигранную ложь.

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Отдельно Мендель упрекает Порошенко в том, что тот пытался искусственно насадить консервативные идеалы начала ХХ века. По её словам, Порошенко пытался построить формулу украинской идентичности на армии, на которой наживалось его окружение, языке, которым не общались в его семье, и вере, которую он отождествлял с автокефалией Украинской церкви и "которую превратил в попсовый электоральный тур с Томосом".

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Также экс-спикер Зеленского отметила, что после поражения на президентских выборах в 2019 году Порошенко начал разделять общество, используя очень чувствительные темы патриотизма, языка и т. п.

"Разделяя украинское общество вопросами языка, кого-то определяя как лучших патриотов, кого-то – как худших, вбрасывая в информационное пространство чувствительные для общества вещи, искажающие реальность. Он заполонил украинские соцсети ботами, выводил людей на улицы, вливал деньги в медийные (и соцмедийные) каналы. Поэтому кампания-2019 стала едва ли не самой грязной в истории Украины… Он не пожелал жить по законам цивилизованной демократии. И даже внешне притворяясь великим гетманом современности, действовал методами "авторитета" 90-х", – написала она в своей книге.

О Зеленском

Мендель констатирует, что к 2018 году, когда в президентские кандидаты вышли Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, у народа заметно ощущалась усталость. А когда в новогоднюю ночь 2019-го Владимир Зеленский объявил о решении участвовать в президентских выборах, "многие вздохнули с облегчением: это была надежда, которой не ощущалось уже давно".

Она также напомнила, как Зеленский, а затем и его партия, получили беспрецедентную поддержку украинцев, назвав результат "приемлемой для большинства населения революцией"

"Разгромные, рекордные 73% во втором туре тоже в сути своей были революцией. Только приемлемой для большинства населения без грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей с риском быть избитым, снесенным водометами или опрысканым газом, без всей этой революционной "романтики" прошлых веков, но с четким, жестким и эмоциональным приговором тогдашней власти. Первая по-настоящему электоральная революция Украины" – рассуждает экс-спикер Зеленского.

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После "электоральной революции" Порошенко, согласно выводам Мендель, стал работать на разделение украинцев, ведь "боли общества это инструмент политтехнологов".

"В Украине темы, которые хорошо предоставляются для разделения, – это патриотизм, язык, вхождение страны в ЕС или направление в сторону России. Разумеется, господин Порошенко пользовался этими же приемами и технологиями. (...) Поэтому кампания 2019-го стала едва ли не самой грязной в истории Украины", – говорится в тексте.

Далее Мендель перешла к главному выводу повествования, что Зеленский – единственный президент, который подарил украинцам чувство заботы, "которой они не знали".

В итоге новоиспеченная писательница резюмирует, что Зеленский "сам по себе" давал больше надежды, чем любая революция", и что он "навсегда изменил украинскую политику".

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Отметим, что за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики. О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Мендель
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