"Каждый из нас - президент": стало известно, когда можно купить книгу Мендель и сколько она стоит

Юлия Мендель с июня 2019 по апрель 2021 была пресс-секретарем Владимира Зеленского/ УНИАН

Экс-пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель написала книгу с элементом автобиографии под названием "Каждый из нас - президент". Мендель призналась, что готовила она свою книгу к изданию с большим трудом и целых два года. В ней идет речь о непростой судьбе, которая привела ее в политический истеблишмент Украины.

Книга Мендель издана Клубом семейного досуга. Продажи стартуют с 11 июля. Цена одного экземпляра - 190 гривен, сообщило издательство в своем интернет-магазине.

В Сети уже появилась обложка книги Мендель. Она выполнена в "бизнесовых" сине-белых тонах. На обложке изображена сама Юлия Мендель в синем пиджаке и белой блузке с довольно глубоким декольте.

Обложка книги Юлии Мендель / bookclub.ua

Интересно, что на книге стоит возрастное ограничение – читать ее рекомендуют тем, кому уже исполнилось 16 лет.

Читайте также"Я *бу Гитлера в ж*пу": Мендель опубликовала отрывок книги, где порассуждала об истории

Реклама

Как сообщал Главред, в конце апреля стало известно, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель уходит с должности. Она сама написала заявление на увольнение.

По данным СМИ, в скором времени Мендель станет внештатной советницей главы Офиса президента Андрея Ермака.

Мендель стала пресс-секретарем Владимира Зеленского в начале июня 2019 года. Мендель родом из Херсона, а училась в Киеве на журналиста.

Проходила тренинг для журналистов в Йельском университете (США), писала для американских изданий The New York Times и Politico. Работала на крупных украинских телеканалах – ICTV, Еспресо TV, Интер.