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Мендель решила "деолигархизировать" Украину на каналах Ахметова

17 июля 2021, 16:32
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Дебютную видеоколонку Юлии Мендель для Большой деолигархизации обещают показать в эфире уже в субботу.

Мендель
Юлия Мендель / УНИАН

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель станет одной из ведущих проекта Большая деолигархизация.

Программа будет выходит в эфир каждую субботу на канале Украина 24 и по понедельникам на канале Украина, сообщает канал Украина 24.

Ее дебютную видеоколонку для Большой деолигархизации обещают показать в эфире уже в субботу.

"В качестве постоянного колумниста к нам присоединилась Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского. Ее дебютную видеоколонку для Большой деолигархизации вы можете увидеть в эфире уже сегодня", - говорится в сообщении.

/ t.me/ukraina24tv

Напомним, что за почти два года работы на должности пресс-секретаря президента Украины Юлия Мендель не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

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Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от президента Владимира Зеленского. Мендель решила лично опровергнуть, вследствие чего вновь стала объектом критики.

О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.

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