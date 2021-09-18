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Более 100 единиц техники и вертолеты: Украина провела масштабные боевые учения у границ России

18 сентября 2021, 18:59
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Учения прошли в Черниговской и Сумской областях рядом с северной границей с Россией.

Учения ДРГ
Боевые подразделения Украины проводили учения против условной вражеской ДРГ / mvs.gov.ua

Служба безопасности Украины совместно с ВСУ, Нацгвардией, Нацполицией и другими подразделениями провели масштабные военные маневры в Черниговской и Сумской областях неподалеку от границ с Россией. В рамках учений, направленных на нейтрализацию "вражеских диверсионных групп", были задействованы более 100 единиц техники, боевые вертолеты и более 1,5 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба МВД, подразделения СБУ и МВД провели крупные военные учения в Черниговской и Сумской областях недалеко от северных границ с РФ. Целью маневров стала отработка вариантов по нейтрализации "вражеских ДРГ".

Согласно сценарию, в Черниговской области была раскрыта ДРГ противника, которая якобы готовилась к проведению терактов в приграничных районах на стратегически важных объектах. "Диверсанты" работали над закладкой оружия, боеприпасов, изучали местность, режим охраны и "закладывали мины" у международного пункта пропуска Сеньковка.

Учения ДРГ
Учения по борьбе с условной ДРГ / mvs.gov.ua
Учения ДРГ
Учения по борьбе с условной ДРГ / mvs.gov.ua
Учения ДРГ
Учения по борьбе с условной ДРГ / mvs.gov.ua

После того, как условная "ДРГ" заметила преследование, она пыталась с боем осуществить прорыв через блокпост в направлении границы Украины.

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В учебных маневрах приняли участие более 1,5 тысяч человек и более 100 единиц техники. На боевых тренировках проверялись навыки оперативно-розыскной, контрразведывательной и фильтрационной работы с целью обезвреживания условного противника.Читайте такжеОружия и бронетехника СБУ уже на месте: Украина объявила о масштабных боевых учениях на Донбассе

Учения ДРГ
Учения по борьбе с условной ДРГ / mvs.gov.ua

В учениях принимали участие подразделения Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной службы специальной связи и защиты информации, представители органов государственной власти и местного самоуправления, а также кинологи.

Подчеркивается, что в ходе учения проверялись механизмы взаимодействия ведомств с целью грамотного противостояния возможным терактам и диверсиям.

Военные учения Украины

20 сентября во Львове должны состояться совместные военные учения Украины и стран Североатлантического альянса RAPID TRIDENT-2021. В боевых учебных маневрах, которые будут длиться до 1 октября, примут участие 6 тысяч военных из 15 стран блока безопасности Запада и стран-партнеров. Среди них США, Канада, Британия, Грузия, Турция и Польша. Согласно планам, на учениях впервые проведут тактические маневры многонационального батальона с боевой стрельбой. Также планируется проведение прыжков десантников Украины и США с самолета С-130.

В период с 22 по 30 сентября на территории Украины ВСУ и НАТО проведут совместные боевые учения Объединенные усилия-2021. Маневры пройдут на всех украинских полигонах, а также в акваториях Азовского и Черного морей. Ожидается, что в мероприятиях будут участвовать 15 стран.

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СБУ МВД ВСУ военные учения новости Украины
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