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"Большая стройка" Зеленского возведет арены для Евробаскета в Киеве и Львове: как они будут выглядеть

19 января 2022, 13:11

До конца 2024 года в Украине планируется построить спортивные арены в Киеве на 15 880 зрителей и во Львове на 10 тысяч зрительских мест. Киевский спорткомплекс разместится на левом берегу Днепра рядом с Международным выставочным центром.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

В случае получения Украиной права проведения матчей мужского чемпионата Европы по баскетболу среди национальных сборных в 2025 году (Евробаскет-2025) арена во Львове сможет принять игры группового этапа, а в Киеве — финал.

"Строительство спортивных арен, в частности для проведения Евробаскета, является одним из флагманских проектов в программе президента Украины "Большая стройка". И Владимир Зеленский постоянно контролирует эти вопросы, сроки постройки объектов. Кроме того, для реализации этих проектов у нас есть прекрасное взаимодействие центральных и местных властей", — отметил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко во время встречи с представителями Международной федерации баскетбольных ассоциаций Европы (ФИБА Европа), которые прибыли в Украину для оценки ее готовности принимать соревнования.

Окончательное решение о стране проведения Евробаскета-2025 должно быть принято 29 марта 2022 года в Мюнхене.

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Руководитель отдела соревнований ФИБА Европа Любомир Мандич отметил слаженную работу и высокий уровень координации центральных и местных властей Украины в подготовке к Евробаскету

"Обычно такие вопросы больше волнуют местные власти. А у вас мы видим, что политическая поддержка идет до самого высокого уровня. Это производит сильное впечатление", — сказал он.

Напомним, что на конец прошлого года в Украине в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" сделали, среди прочего, 193 стадиона и 25 бассейнов.

viber
Евробаскет Большая стройка
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