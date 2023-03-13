Бомбил жилые кварталы в Харькове: заключенного российского пилота отдали на обмен

Ходатайство об освобождении российского пилота подала группа прокуроров Офиса генпрокурора.

Оккупант Максим Криштоп / pixabay, скриншот

Российского пилота Максима Криштопа, обвиняемого в бомбардировке гражданских объектов Харьковской области, освободили от заключения.

Как говорится в определении Дзержинского райсуда Харькова, оккупанта передали для обмена как военнопленного.

Ходатайство об освобождении российского пилота подала группа прокуроров Офиса генпрокурора.

видео дня

Согласно письму Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, 3 марта было принято решение о передаче его для обмена.

Решение было принято на следующий день после приговора суда, которым Криштопа за нарушение законов и обычаев войны приговорили к 12 годам заключения.

На судебное заседание по освобождению от наказания ни Криштоп, ни его адвокат не явились, передав заявление о рассмотрении дела без их участия. Осужденный подтвердил, что согласен с ходатайством прокурора, поскольку речь идет об обмене.

Суд постановил передать российскому пилоту под надзор представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины "для организации и проведения его обмена как военнопленного".

Как ранее сообщали, работники территориального управления ГБР по городу Мелитополь разоблачили в Запорожье российского военного летчика, который подозревается в шпионаже в пользу страны-агрессора.

"Его разоблачили в ходе проведения спецоперации по выявлению враждебных элементов из числа граждан Российской Федерации, которые заехали на территорию Украины накануне российского вторжения. По оперативной информации, российский военный летчик в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье", ‒ говорят правоохранители.

Читайте также: