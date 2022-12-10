"Борода" долетался: ВСУ уничтожили майора РФ - путинского пилота-аса

Уроженец поселка Звезда Свердловской области Алексей Боровиков квалифицировался как высококлассный летчик.

Алексей Боровиков уничтожен в Украине / t.me/OSINTGeorgia

Бойцы ВСУ уничтожили штурмана вертолета оккупантов Ка-52 майора армии РФ Алексей Боровикова (позывной "Борода").

Уроженец поселка Звезда Свердловской области квалифицировался как высококлассный летчик, ранее убивал в Сирии, имел не мало наград, в том числе 3 ордена Мужества, сообщил в Facebook OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе.

Уничтоженный оккупант окончил Челябинское высшее военное авиационное краснознамённое училище штурманов в 2011году.

У него осталась вдова - Наталья Боровикова, а также двое детей - Владислав 13.10.2014г/р и Милана 01.03.2019г/р, добавил Комахидзе.

/ t.me/OSINTGeorgia

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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