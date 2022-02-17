Бойня на Южмаше: к Рябчуку нагрянуло начальство из НГУ, всплыла неожиданная версия

Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

Стало известно о том, что следователи Госбюро расследований разрешили представителям Нацгвардии посетить в СИЗО Артемия Рябчука, задержанного после расстрел пяти человек в Днепре на Южмаше.

Адвокат задержанного Тамила Ульянова называет подобные разрешения неправомерными, пишет Obozrevatel.

По мнению защиты, на задержанного пытаются "надавить" и вывести неких лиц из-под удара.

"Сторона защиты считает, что такие действия свидетельствуют не только о давлении на нашего подзащитного Артемия Рябчука, но и является прямым способом воздействия на ход досудебного следствия", — заявила Ульянова. "Следствие пытается "покрывать" тех, кто действительно виновен в этих преступлениях", — добавила адвокат.

Несмотря на полученное разрешение, руководителям Рябчука из числа представителей Нацгвардии не удалось встретиться с бывшим подчиненным, поскольку задержанный отказался выходить к посетителям.

Реклама

Разрешение на посещение Рябчука в СИЗО получили замдиректора департамента персонала Нацгвардии Евгений Павелко, первый заместитель командира 1-го стрелкового батальона — начальник штаба Назар Науменко, замначальника отдела департамента персонала МВД Вячеслав Губенко.

Читайте такжеЖертв должно было быть больше: экс-боец НГУ объяснил план мести Рябчука

Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

Читайте еще: