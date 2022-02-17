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Бойня на Южмаше: к Рябчуку нагрянуло начальство из НГУ, всплыла неожиданная версия

17 февраля 2022, 14:55
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Адвокаты "днепровского стрелка" заявили о воздействии на ход досудебного следствия.

рябчук
Артем Рябчук / Фейсбук Д.Монастырского

Стало известно о том, что следователи Госбюро расследований разрешили представителям Нацгвардии посетить в СИЗО Артемия Рябчука, задержанного после расстрел пяти человек в Днепре на Южмаше.

Адвокат задержанного Тамила Ульянова называет подобные разрешения неправомерными, пишет Obozrevatel.

По мнению защиты, на задержанного пытаются "надавить" и вывести неких лиц из-под удара.

"Сторона защиты считает, что такие действия свидетельствуют не только о давлении на нашего подзащитного Артемия Рябчука, но и является прямым способом воздействия на ход досудебного следствия", — заявила Ульянова. "Следствие пытается "покрывать" тех, кто действительно виновен в этих преступлениях", — добавила адвокат.

Несмотря на полученное разрешение, руководителям Рябчука из числа представителей Нацгвардии не удалось встретиться с бывшим подчиненным, поскольку задержанный отказался выходить к посетителям.

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Разрешение на посещение Рябчука в СИЗО получили замдиректора департамента персонала Нацгвардии Евгений Павелко, первый заместитель командира 1-го стрелкового батальона — начальник штаба Назар Науменко, замначальника отдела департамента персонала МВД Вячеслав Губенко.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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