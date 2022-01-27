В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев: погибли пять человек

В Днепре введен план Сирена / Фото Информатор

В четверг, 27 января, в Днепре произошло ЧП - 20-летний солдат срочной службы забрал в оружейной автомат АК-47 и открыл стрельбу по сослуживцам. Есть жертвы и пострадавший.

Инцидент произошел в 3:50 на территории Южного машиностроительного завода. В тот момент в караульном помещении находилось около 22 солдат. Двое из них выбежали на улицу и вызвали полицию и скорую, пишет Информатор.

По данным патрульных, погибло 4 человека, один - ранен. Введен план Сирена.

Сначала сообщалось, что стрелявший сбежал. Но эта информация не подтвердилась. По данным полиции, он находится на территории предприятия.

Территория оцеплена и патрулируется. Также работает спецотряд ТОР. Гражданских не пускают на территорию завода.

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Тем временем появилось фото солдата-срочника, который расстрелял сослуживцев в Днепре.

Фото t.me/uniannet

Также стало известно, что число жертв увеличилось - погибли пять человек.

Как сообщал Главред, в центре Киева 25 января произошла перестрелка. Возле главного управления СБУ вооруженные мужчины с автоматами якобы напали на активистов.

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