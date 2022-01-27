В Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев: погибли пять человек

20-летний солдат срочной службы забрал в оружейной автомат АК-47 и начал стрелять по сослуживцам. ЧП произошло на территории Южного машиностроительного завода.
В четверг, 27 января, в Днепре произошло ЧП - 20-летний солдат срочной службы забрал в оружейной автомат АК-47 и открыл стрельбу по сослуживцам. Есть жертвы и пострадавший.
Инцидент произошел в 3:50 на территории Южного машиностроительного завода. В тот момент в караульном помещении находилось около 22 солдат. Двое из них выбежали на улицу и вызвали полицию и скорую, пишет Информатор.
По данным патрульных, погибло 4 человека, один - ранен. Введен план Сирена.
Сначала сообщалось, что стрелявший сбежал. Но эта информация не подтвердилась. По данным полиции, он находится на территории предприятия.
Территория оцеплена и патрулируется. Также работает спецотряд ТОР. Гражданских не пускают на территорию завода.
Тем временем появилось фото солдата-срочника, который расстрелял сослуживцев в Днепре.
Также стало известно, что число жертв увеличилось - погибли пять человек.
Как сообщал Главред, в центре Киева 25 января произошла перестрелка. Возле главного управления СБУ вооруженные мужчины с автоматами якобы напали на активистов.
Читайте также:
- Убийство Алеком Болдуином украинки Хатчинс: в сценарии фильма не было эпизода со стрельбой
- В Минобороны разнесли Бутусова из-за видео со стрельбой из гаубицы "по оккупантам"
- 15-летний подросток открыл стрельбу в американской школе – есть погибшие
- Кровавая резня со стрельбой: в Кривом Роге устроили смертельные разборки
- В Мелитополе подросток устроил стрельбу в школе и подстрелил одноклассника
- Под Киевом мужчина устроил стрельбу по людям: силовикам пришлось брать штурмом его квартиру
- Десятки протестующих убиты, сотни - в больницах: в Сеть попало видео прицельной стрельбы спецназа в Алма-Ате
- Стрельба в офис журналиста Гордона: в полиции поведали подробности