В центре Киева возле СБУ устроили стрельбу из автомата

В полиции отреагировали на стрельбу.
В центре Киева, 25 января, произошла перестрелка. Возле главного управления СБУ вооруженные мужчины с автоматами якобы напали на активистов.
"Вооруженные титушки с автоматами напали на активистов общественной организации "Украинский стяг", – сообщают СМИ.
Что говорят в полиции
В полиции Киева заявили, что выясняют ситуацию и все обстоятельства стрельбы.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие и кто именно был вооружен.
Источники в МВД сообщили, что представители одной из общественных организаций пытались наклеить наклейки на пункт обмена валют на улице Владимирской, 23-а.
В этот момент к пункту обмена подъехало авто инкассаторов.
"Инкассатор воспринял происходящее как нападение на обменник и открыл стрельбу", - пишет Сегодня.
В результате стрельбы никто не пострадали.
Как ранее сообщал Главред, в Кривом Роге Днепропетровской области в результате конфликта между группами лиц один из мужчин погиб, другой с ножевыми ранениями доставлен в больницу.
Происшествие случилось 5 декабря на одной из улиц Металлургического района. Как выяснили правоохранители, конфликтная ситуация возникла между двумя группами иностранцев. Во время потасовки, один из участников получил ножевые ранения, после чего выстрелил в потерпевшего.
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