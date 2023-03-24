Братва пустит в ход "черенок от лопаты": журналист назвал условие "обнуления" Путина

ВСУ должны освободить Крым и не оглядываться на ядерные угрозы РФ, уверен Александр Сотник.

Александр Сотник спрогнозировал сценарий свержения Владимира Путина / коллаж фото УНИАН

Взятие ВСУ оккупированного Крыма станет настоящим обнулением диктатора Владимира Путина, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Нет Крыма – нет Путина. Как только Путин теряет Крым, он теряет всё, его просто обнуляют", — заявил он в ходе чата в Главреде.

Журналист утверждает, что после ордера Международного уголовного суда "у братвы полыхнуло очень знатно".

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"Что там с ним (с Путиным, — ред.) будут делать, будет ли черенок от лопаты или ещё что-то, о чём говорят, вспоминая о Каддафи, я не знаю. Однако это будет не просто политическое, но и физическое обнуление Путина. Оно будет скоропостижным", — уверен он.

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Он считает, что ВСУ должны освободить Крым и не оглядываться на ядерные угрозы РФ.

"Понимаю, что это очень опасно, но, как говорят финны, нельзя сделать яичницу, не разбив яйца. Нельзя вернуть все свои территории, не взяв Крым. Крым – это Украина", — добавил Сотник.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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