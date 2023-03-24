Братва пустит в ход "черенок от лопаты": журналист назвал условие "обнуления" Путина

Взятие ВСУ оккупированного Крыма станет настоящим обнулением диктатора Владимира Путина, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.
"Нет Крыма – нет Путина. Как только Путин теряет Крым, он теряет всё, его просто обнуляют", — заявил он в ходе чата в Главреде.
Журналист утверждает, что после ордера Международного уголовного суда "у братвы полыхнуло очень знатно".
"Что там с ним (с Путиным, — ред.) будут делать, будет ли черенок от лопаты или ещё что-то, о чём говорят, вспоминая о Каддафи, я не знаю. Однако это будет не просто политическое, но и физическое обнуление Путина. Оно будет скоропостижным", — уверен он.
Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.
Он считает, что ВСУ должны освободить Крым и не оглядываться на ядерные угрозы РФ.
"Понимаю, что это очень опасно, но, как говорят финны, нельзя сделать яичницу, не разбив яйца. Нельзя вернуть все свои территории, не взяв Крым. Крым – это Украина", — добавил Сотник.
Подготовка контрнаступления ВСУ
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.
Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".
Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.
Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.
Читайте еще:
- ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике: Резников назвал сроки
- Успешное контрнаступление ВСУ: американский генерал назвал условия и сроки
- ВСУ перейдут в быстрое контрнаступление: экс-шеф ЦРУ назвал вероятные сроки