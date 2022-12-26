"Бросок мангуста-2": РФ готовится к новой кровопролитной операции - эксперт

Михаил Самусь не исключает, что РФ может попытаться взять оперативную паузу для подготовки к военной операции.

Оккупанты готовятся к новой военной операции / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, Миноборони РФ

Российская армия может попытаться взять оперативную паузу, чтобы подготовить новую операцию и накопить для этого резервы. РФ хочет втянуть ВСУ в затяжные бои, как под Бахмутом. Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь, сообщает ТСН.

РФ может готовиться к увеличению численности армии до 1,5 млн человек.

"Россия сейчас хотела бы взять оперативную паузу для того, чтобы подготовиться к следующим стратегическим действиям, возможно, новой стратегической операции. Возможно, ее можно будет назвать "Бросок мангуста-2", - говорит Самусь.

Эксперт считает, что оккупантам понадобится не менее 2 месяцев для подготовки новых группировок. Они также не хотят допустить новых украинских контрнаступлений.

Самусь добавил, что РФ хочет втянуть украинских военных в "новые очень кровопролитные и интенсивные бои".

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Как сообщалось, президент страны-агрессора Владимир Путин поехал в Минск на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко. По словам руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Путин встретился с Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

По словам Подоляка, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде. "Это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение, но сомневаюсь в возможности повторного наступления с территории Беларуси", - сказал он.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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