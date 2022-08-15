"Будем мочить друг друга": Арестович и Подоляк огласили "войну" между собой

Арестович предложил считать такие заявления "началом официальной войны" между ним и Подоляком.
Советники главы Офиса президента Алексей Арестович и Михаил Подоляк записали шуточное видеообращение, в котором прокомментировали слухи о "войне и борьбе" на политической арене между ними.
Видео обнародовал Алексей Арестович в своем Telegram-канале.
"Отдельные медиа позволяют себе политический хайп на темы, на которые этого не нужно было бы делать... Пытаются сказать, что кто-то там, что-то там, какие-то заявления... На проверку, что получается? Вы поднимаете политический хайп, а мы работаем системно...", - говорит Арестович.
Арестович пошутил и предложил считать такие заявления "началом официальной войны" между ним и Подоляком.
"Мочить будем друг друга", - с иронией сказал он.
В ответ на это Подоляк пошутил фразой своего коллеги о "две-три недели".
"Посмотрим, что из этого выйдет. У вас будет много работы. Арестович победил Подоляка, Подоляк победил Арестовича. Будет о чем писать", — пошутил Арестович.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook рассказал, что украинские партизаны взорвали железнодорожный мост под оккупированным Мелитополем, он частично уничтожен.
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