"Россияне в бешенстве": партизаны взорвали очередной мост под Мелитополем - Арестович

Арестович / УНИАН

Украинские партизаны взорвали железнодорожный мост под оккупированным Мелитополем.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook, он частично уничтожен.

"Вчера в районе Мелитополя наши партизаны взорвали железнодорожный мост. Мост разрушен частично. Уже сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не пришел", - написал Арестович.

По его словам, пока сложно предсказать, когда оккупантам удастся восстановить мост и возобновить по нему движение, но "они в бешенстве".

Напомним, ранее Главред сообщал, что уже седьмой день подряд ВСУ не дают покоя российским оккупантам. Был зафиксирован громкий взрыв в северо-восточной части Мелитополя. Этот взрыв был слышен даже жителям населенных пунктов вблизи города.

Также было известно, что 8 августа высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники и более 100 русских солдат. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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