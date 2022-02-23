"Будем убивать": главнокомандующий ВСУ назвал последствия нападения на Украину

Залужный о последствиях нападения на Украину / фото ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный c улыбкой рассказал о том, какими будут последствия нападения на Украину.

"У нас лучшая армия в мире, у нас лучшие командиры, у нас лучшие солдаты, потому что они прошли войну. Украинцы очень миролюбивые люди, мы очень трудолюбивые и очень талантливые. Но если враг придет на нашу землю, мы будем убивать. Слава Украине!", - заявил он.

Чрезвычайное положение в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов днем в среду, 23 февраля, сделал заявление о том, что ведомство обратилось к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины. Решения в случае возникновения угроз в регионах будут приниматься областными комиссиями.

Решение принято в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР" и вводом Москвой войск на оккупированный Донбасс.

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При этом Данилов сказал, что в Украине пока не собираются вводить военное положение. Однако в случае необходимости решение запустят незамедлительно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что режим чрезвычайного положения в Украине существенно не отразится на жизни людей и работе бизнеса.

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