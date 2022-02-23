По всей стране выстроились огромные очереди из резервистов - ВСУ

По всей Украине образовались огромные очереди резервистов / фото ВСУ

В первый день после издания указа о призыве по всей стране сформировались очереди резервистов, сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в среду, 23 февраля.

Залужный поблагодарил резервистов оперативного резерва ВСУ, которые с сегодняшнего дня массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Эти длинные очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы", - сказал Залужный.

Главком ВСУ напомнил, что украинская армия образца 2022 года - это не 2014-го, и бойцы ВСУ закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы. Также ВСУ разработаны и утверждены четкие планы реагирования на изменения в оперативной обстановке, потому ВСУ спокойны и уверены.

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Залужный добавил, что необходимо усилить и прикрыть другие направления, помимо Донбасса, и обратился к резервистам: "Ввиду обострения на линии столкновения, а также необходимости обеспечить оборону рубежей государства с востока, севера и юга, каждый человек в рядах сил обороны важен. Я как главнокомандующий ВСУ рассчитываю на вас. Моим приоритетом является сохранение жизни личного состава, и именно я несу ответственность за применение Вооруженных Сил Украины".

Чрезвычайное положение в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов днем в среду, 23 февраля, сделал заявление о том, что ведомство обратилось к Верховной Раде с просьбой ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины. Решения в случае возникновения угроз в регионах будут приниматься областными комиссиями.

Решение принято в связи с признанием Россией "ДНР" и "ЛНР" и вводом Москвой войск на оккупированный Донбасс.

При этом Данилов сказал, что в Украине пока не собираются вводить военное положение. Однако в случае необходимости решение запустят незамедлительно.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что режим чрезвычайного положения в Украине существенно не отразится на жизни людей и работе бизнеса.

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