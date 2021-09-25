"Будет хуже": украинцам дали мрачный прогноз по COVID-19 и предупредили о росте смертности

В Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом / Фото Reuters

Новый штамм Дельта приведет к ухудшению ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Украине, заявил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Как подчеркнул он в эфире на телеканале Украина 24, к середине октября в Украине ожидается рост смертности.

По прогнозу медика, ситуация будет хуже чем та, которая была в Украине осенью 2020 года и весной 2021 года.

Он пояснил, что штамм Дельта передается воздушным путем, он более заразный и распространяется в 10 раз легче, чем Альфа-штамм. При этом клинические проявления Дельта-штамма тяжелее, нежели Альфа-штамма.

"Я думаю, что те прогнозы, которые все давали, что в середине октября 2021 года ситуация значительно ухудшится, и койки будут заполнены, - мы все это скоро будем наблюдать", - отметил врач.

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Он также обратил внимание на провал в Украине вакцинационной кампании против коронавируса.

"В августе 2021 года наш премьер-министр заявил о том, что Украина выходит на пятый этап вакцинопрофилактики, это смешно слышать, потому что по итогам четырех этапов в Украине должно было быть вакцинировано 21,5 млн граждан. Мы будем наблюдать тяжелые случаи, рост смертности за счет групп риска", - добавил Александрин.

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Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро субботы, 25 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 267 жителей страны. В том числе заболели 715 детей и 157 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 2 035 человек; летальных случаев - 133; выздоровели 2 821 человек.