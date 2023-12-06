Кремль готовится увеличить количество кибератак на Украину.

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Будут использовать искусственный интеллект и молодежь: какие атаки готовит Россия / коллаж: Главред, фото: Pexels

В 2024 году Украина должна быть готова к кибератакам со стороны российских оккупантов. Они будут сложными и с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи

Стало извсестно, что с 2022 года уровень киберзащиты в Украине значительно улучшился, в частности - благодаря технической помощи западных стран и обмену информацией. В то же время украинские компании начали более профессионально реагировать на киберриски. Об этом во время выступления на конференции SANS CyberThreat 2023 в Лондоне (Великобритания) рассказал специалист Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA Назар Тимошик.

Противник активно привлекает молодежь и готовит новое поколение мотивированных хакеров, которые в будущем станут субъектами киберпреступности. Мы ожидаем, что атаки российских хакерских групп будут более сложными, поэтому украинские киберзащитники - как специальных органов, так и бизнеса - должны быть к этому готовы", - рассказал Назар Тимошик, который представил выводы и наблюдения относительно свежих изменений в российских разведывательных кибероперациях. видео дня

Коварство России

Напомним, в иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства Украины, чтобы спровоцировать раскол в украинском обществе. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации. Отмечается, что может быть обнародован ряд публикаций с ложной информацией.

Также президент Украины Владимир Зеленский рассказал о российской операции под названием "Майдан-3". Артем Зябкин на YouTube-канале ТСН сообщил, что Украиной пронеслась череда скандалов, которым точно радуется враг. Речь идет и о языковом скандале с экс-депутатом Фарион, и о фейках относительно Залужного.

Помимо прочего, диктатор РФ Владимир Путин рассматривает войну в Украине как один из эпизодов глобального противостояния с США и западным демократическим миром, заявил ветеран российско-украинской войны майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Хозяин Кремля давно готовится к прямому конфликту со блоком НАТО, подчеркнул он в интервью.

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