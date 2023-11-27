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Путин готовит неожиданный удар: РФ планирует новую войну в Европе – прогноз

Алексей Тесля
27 ноября 2023, 01:30
Будущей мировой войны не избежать, уверен Алексей Гетьман.
Владимир Путин, Алексей Гетьман
Алексей Гетьман предупредил о подготовке Владимиром Путиным новой войны / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Диктатор РФ Владимир Путин рассматривает войну в Украине как один из эпизодов глобального противостояния с США и западным демократическим миром, заявил ветеран российско-украинской войны майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Хозяин Кремля давно готовится к прямому конфликту со блоком НАТО, подчеркнул он в интервью изданию Oboz.

Военный эксперт говорит, что РФ также усиливает так называемую "ось зла", куда входят, помимо РФ, Иран и Северная Корея, которые также готовятся в военному конфликту с НАТО.

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Он уверен в том, что пока российские войска увязли на украинских фронтах, а "ось зла" не достигла критической мощи, у Запада есть время предотвратить наихудший сценарий, остановив Путина в Украине.

Где РФ может развязать новую войну

Вместе с тем он считает, что если российскому диктатору удастся одержать победу в Украине, то на подготовку к вторжению в одну из стран НАТО России понадобится около шести лет.

"Скорее всего, Путин может начать с Литвы, ведь он захочет пробить сухопутный коридор в Калининград – условный Сувалкский коридор", — прогнозирует Гетьман.

Он добавил, что будущей мировой войны не избежать, но до сих пор в кругах политиков звучат слова о каких-то договоренностей с Москвой, а западные союзники колеблются в вопросах поставках Украине различного рода вооружений, например немецких дальнобойных ракет Taurus. Такие колебания даю возможность России нарастить свой военный потенциал, направив свою экономику на военные рельсы, резюмировал Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Ранее Гетьман раскрыл неожиданный сценарий победы в войне с РФ. Западные союзники могли бы просто уничтожить Россию, уверен Алексей Гетьман.

Напомним, ранее британский полковник назвал переломный этап в войне. Российские оккупанты не располагают возможностями оттеснить украинских бойцов на юге, говорит Глен Грант.

Как известно, ранее Роман Свитан объяснил тактику ВСУ на юге. ВСУ нужно отодвинуть линию боевого столкновения восточнее Херсона и прикрыть областной центр, уверен Роман Свитан.

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Владимир Путин война России и Украины Алексей Гетьман
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