"Раздавить Россию": раскрыт неожиданный сценарий победы в войне с РФ

Западные союзники могли бы просто уничтожить Россию, уверен Алексей Гетьман.

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Алексей Гетьман спрогнозировал развитие ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот Главред, 22-я ОМБр

Украине достаточно проблематично в одиночку выиграть войну на истощение против страны-оккупанта РФ, заявил ветеран российско-украинской войны майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В интервью Obozrevatel он подчеркнул, что своей экономической мощью западные союзники могли бы "просто раздавить" Россию, остановив Путина в Украине, если бы осознавали, что он намерен развязать третью мировую.

"Мы могли бы ее просто раздавить, если бы все эти страны осознали, что Кремль пытается развязать Третью мировую войну, и что надо всем вместе остановить его прямо здесь, в Украине, пока это возможно. Но нам дают крошки со стола", — уверен эксперт.

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При этом он уверен в том, что для победы над Россией необходима западная коалиция, которая вместе с Украиной может разбить агрессора. Эксперт также считает, что для того, чтобы остановить укрепление оси РФ — Иран — КНДР, необходимо чтобы вместе с украинскими войсками воевали солдаты из США, Германии, Великобритании и других союзников по НАТО.

"Сможем ли мы победить в этой войне? Пока Россия не окрепла, пока речь идет именно об этих войсках РФ, мы способны пусть не освободить все территории, но очень существенно порвать российскую армию… Надо быть готовым к тому, что война не закончится в следующем году, она будет продолжительная и очень тяжелая", — подытожил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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