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"Раздавить Россию": раскрыт неожиданный сценарий победы в войне с РФ

Алексей Тесля
26 ноября 2023, 14:46
Западные союзники могли бы просто уничтожить Россию, уверен Алексей Гетьман.
Гетьман, ВСУ
Алексей Гетьман спрогнозировал развитие ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот Главред, 22-я ОМБр

Украине достаточно проблематично в одиночку выиграть войну на истощение против страны-оккупанта РФ, заявил ветеран российско-украинской войны майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

В интервью Obozrevatel он подчеркнул, что своей экономической мощью западные союзники могли бы "просто раздавить" Россию, остановив Путина в Украине, если бы осознавали, что он намерен развязать третью мировую.

"Мы могли бы ее просто раздавить, если бы все эти страны осознали, что Кремль пытается развязать Третью мировую войну, и что надо всем вместе остановить его прямо здесь, в Украине, пока это возможно. Но нам дают крошки со стола", — уверен эксперт.

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При этом он уверен в том, что для победы над Россией необходима западная коалиция, которая вместе с Украиной может разбить агрессора. Эксперт также считает, что для того, чтобы остановить укрепление оси РФ — Иран — КНДР, необходимо чтобы вместе с украинскими войсками воевали солдаты из США, Германии, Великобритании и других союзников по НАТО.

"Сможем ли мы победить в этой войне? Пока Россия не окрепла, пока речь идет именно об этих войсках РФ, мы способны пусть не освободить все территории, но очень существенно порвать российскую армию… Надо быть готовым к тому, что война не закончится в следующем году, она будет продолжительная и очень тяжелая", — подытожил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Ранее британский полковник назвал переломный этап в войне. Российские оккупанты не располагают возможностями оттеснить украинских бойцов на юге, говорит Глен Грант.

Ранее Роман Свитан объяснил тактику ВСУ на юге. ВСУ нужно отодвинуть линию боевого столкновения восточнее Херсона и прикрыть областной центр, уверен Роман Свитан.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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российское вторжение война России и Украины Алексей Гетьман
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