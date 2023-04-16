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Бунт мобилизованных на Луганщине: командиры РФ обманом бросают оккупантов "на передок"

Алексей Тесля
16 апреля 2023, 21:03 обновлено 16 апреля, 21:10
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Мобилизованных РФ перевезли в Кадиевку и спрятали от проверяющих, которые приехали разобраться в ситуации.
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Мобилизованные из РФ устроили бунт / Скриншот

Более ста мобилизованных из РФ записали видеообращение, в котором обвинили свое командование в обмане.

Они утверждают, что находятся в Луганской области, хотя их направляли в Ростов и Крым. На опубликованном видео мобилизованные также говорят, что у них отобрали документы и у них нет понимания, что они должны делать на оккупированной территории Украины.

"Мы, военнослужащие в/ч 11048 и в/ч 61899 из полевого лагеря "Заезжие дворы" (Курской области) были направлены в сторону Крыма переводиться в Южный военный округ, боевое распоряжение нам показано не было, офицеров с нами не было, после этого мы прибыли в Ростов, где у нас собрали военники под предлогом того, что проставят там новые печати о переводе в часть", — заявили военные РФ.

видео дня

По их словам, они также не состоят на обеспечении в минобороны. Как уточнили их родственники, военные на видео — это часть мобилизованных, которых 5 апреля 2023 года в составе около 500 человек отправили грузовыми самолетами из Курска в Ростов-на-Дону якобы на учебу.

При этом их вывезли ночью в Луганскую область, где их разделили. Группу из 170 мобилизованных заставляли подписать контракты с ПИК "Вагнер". Другая группа солдат записала видеообращение. По документам часть военнослужащих на видео находится в воинских частях, куда их должны были перевести.

"Документов у нас так и нет. Ответа от представителей минобороны, командиров батальона, командиров роты, офицеров тоже нет. Информации, где мы находимся, тоже нет. Единственное, что знаем, что мы в Луганской области. Некоторые здесь уже 7 или 8 месяцев", — пожаловались российские солдаты.

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Мобилизованные РФ обвинили своих командиров в обмане / Скриншот

Позже мобилизованные добавили, что их перевозят в Кадиевку (бывший Стаханов), при этом прячут от проверяющих, которые приехали разобраться в ситуации.

"Там приехали люди из военной полиции, а их закрыли в подвале, чтобы их никто не увидел", — сказала родственница одного из военных, после того, как он впервые с 7 апреля вышел на связь.

"Говорит, бегите в ФСБ и в Минобороны, просите помощи. Их хотят отправить на передок без документов", — добавила она.

Бунты среди оккупантов

Ранее сообщалось, что в районе Угледара Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины разгромили разведывательную роту 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

"Украинские подразделения "радостно" встретили оккупантов и превратили в настоящий ад их временное пребывание на нашей земле. В течение нескольких дней российские оккупационные силы понесли очень тяжелые потери", - сообщили в Генштабе.

Напомним, морпехи РФ обратились к главе Приморья с жалобой на свое командование, которое бросило их в "непонятное наступление" в районе Павловки Донецкой области, где они потеряли за четыре дня около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Кроме того, командование, по словам военнослужащих "это скрывает и занижает официальные цифры потерь, боясь ответственности".

В своем обращении морпехи также просили провести проверку ситуации и прислать в Украину независимую комиссию "не из министерства обороны, где Мурадова крышует Герасимов". На это Кожемяко не ответил, — говорится в сообщении.

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