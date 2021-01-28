Бунтующие ФОПы перекрыли Крещатик и двинулись маршем к КСУ

Акция протеста ФОПов / УНИАН

В центре Киева проходит акция участников движения SaveФОП под названием "Налоговый Майдан - за конституционные права и свободы".

В акции протеста принимают участие около тысячи человек. Активисты требуют принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, говорится в сообщении оргнизаторов в Facebook.

В то же время большинство участников акции уже отправились колонной к Конституционному суду, чтобы донеси до судьей КС месседж о том, что нарушать конституционные права предпринимателей нельзя, передает УНИАН.

Небольшая часть активистов осталась на Майдане Незалежности ожидать возвращения остальных участников.

По-прежнему возле предпринимателей находится много правоохранителей. В частности, на Крещатике припарковано около 10 полицейских автомобилей и автобусов.

/ УНИАН

Всего на Майдане вокруг акции предпринимателей дежурят более 100 полицейских и бойцов Нацгвардии.

Протест ФОПов: