Бунтующие ФОПы перекрыли Крещатик и двинулись маршем к КСУ

Активисты требуют принять законопроекты, направленные на защиту упрощенки.
В центре Киева проходит акция участников движения SaveФОП под названием "Налоговый Майдан - за конституционные права и свободы".
В акции протеста принимают участие около тысячи человек. Активисты требуют принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, говорится в сообщении оргнизаторов в Facebook.
В то же время большинство участников акции уже отправились колонной к Конституционному суду, чтобы донеси до судьей КС месседж о том, что нарушать конституционные права предпринимателей нельзя, передает УНИАН.
Небольшая часть активистов осталась на Майдане Незалежности ожидать возвращения остальных участников.
По-прежнему возле предпринимателей находится много правоохранителей. В частности, на Крещатике припарковано около 10 полицейских автомобилей и автобусов.
Всего на Майдане вокруг акции предпринимателей дежурят более 100 полицейских и бойцов Нацгвардии.
Протест ФОПов:
- 28 января, в центре Киева на Майдане Независимости проходит масштабная акция движения SaveФОП.
- Предприниматели планировали пройтись маршем к представительству Европейского Союза, после чего они направятся к Конституционному суду Украины, а затем к посольству США.
- Глава финансово-налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что ситуацию с ФОПами нельзя урегулировать, а "только ввести РРО и закрыть этот вопрос", иначе можно потерять страну.
- По мнению Гетманцева, не должно быть никаких "украинских велосипедов", компромиссов и обсуждений.