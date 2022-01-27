"Был вежливым и чистюлей, но не тянет на жертву": все о солдате-срочнике, расстрелявшего сослуживцев

Солдат расстрелял караульных в Днепре / соцсети

Односельчане и знакомые солдата Артемия Рябчука, который расстрелял сослуживцев в Днепре, шокированы трагедией.

Журналисты узнали, что парень был спокойным и вежливым, но накануне пожаловался на "дедовщину" в своем подразделении, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Артемий не был конфликтным

"Мальчик аккуратный был всегда, чистюля. Одежда хоть и не новая, но чистая и выглаженная. Вежливый очень, здоровался, никогда ни с кем из сверстников не конфликтовал, не ссорился, не дрался. Но он вообще держался стороной мальчишек, ни в каких шалостях не участвовал", - рассказала жительница села Анна Григорьевна.

Бывшие одногруппники Рябчука вспоминают, что он не был отличником, но учился хорошо. По профессии агронома парень работать не пошел, хоть были предложения. Артемий Рябчук не пил и не курил.

Читайте также"Решил, что он герой игры": жестокости нацгвардейца, убившего сослуживцев в Днепре, нашли объяснение"В группе он особо ни с кем не контактировал. Общался дружелюбно, но держался в стороне. У него даже девушки не было", - признался его одногруппник Андрей.

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Служил несколько месяцев

Рябчука призвали на срочную службу осенью 2021 года. На момент совершения преступления солдат прослужил около полугода.

"Ранее Артемий Рябчук жаловался командирам на неуставные отношения в его подразделении – солдаты-контрактники бьют срочников и заставляют их выполнять самую грязную работу за себя", - говорится в сообщении.

"Полетели головы"

Командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку после расстрела нацгвардейцем 5 сослуживцев в Днепре

Об этом он сам сообщил на брифинге.Также отстранено командование полка, в котором произошел трагический инцидент.

"Не очень тянет на жертву"

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что сейчас в социальных сетях развернулась дискуссия, в которой ряд авторов мнений называют Артема Рябчука, хладнокровно расстрелявшего 10 человек, жертвой неуставных отношений, но в такую версию он не верит.

"Безусловно и в Национальной Гвардии и правоохранительными органами будет проведено детальное расследование этой трагедии с поминутным восстановлением хода событий. Но как по мне Артем жёсткий самовлюблённый убийца с возможно психическими отклонениями. Напомню, что среди жертв Рябчука есть, в том числе, две женщины. Одна из которых была ему вообще не знакома, а ряд его сослуживцев просто спали. Сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 кг не очень то тянет на жертву", - написал Геращенко на своей страничке в Facebook.

Советник главы МВД также отметил, что у солдата была возможность доложить своему непосредственному командиру о том, что он подвергается преследованиям, или командиру своего командира.

ГБР рассматривает несколько версий

Государственное бюро расследований уже возбудило дело по трем статьям: ст. 115 (убийство), ст. 408 (дезертирство) и ст. 410 (похищение и присвоение оружия и боеприпасов).

Читайте также"Я выстрелил ей в голову": нацгвардеец Рябчук рассказал, как убивал людей на ЮжмашеСейчас в ГБР проверяют психическое состояние стрелка и мотивы.

"Следователи рассматривают несколько версий этой трагедии, среди них - неуставные отношения. Информация об издевательствах над военнослужащим, которое сам стрелок называет мотивом преступления, проверяется", - рассказала спикер ГБР во время брифинга.

Расстрел в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе.

В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.