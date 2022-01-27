"Я выстрелил ей в голову": нацгвардеец Рябчук рассказал, как убивал людей на Южмаше

Задержанный нацгвардеец Артемий Рябчук рассказал о том, что произошло на территории завода Южмаш, где он расстрелял пятерых человек.
В Сети появилось видео с первыми признаниями задержанного бойца НГУ.
По словам Рябчука, он открыл стрельбу по товарищам по службе в комнате, где хранилось оружие.
Затем он стрелял в дежурную, которая докладывает руководству о ситуации на объекте.
Рябчук также рассказал, что на проходной завода его не выпускала женщина-вахтер, которую он расстрелял на месте.
"Я выстрелил ей в голову", - добавил задержанный.
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Автор: Алексей Тычина