Быстро война в Украине не закончится будет: эксперты назвали причины - ВВС

Быстро война в Украине не закончится будет: эксперты назвали причины / коллаж фото УНИАН

Война в Украине постепенно переходит в стадию, когда и украинцы, и оккупанты не имеют большого перевеса ‒ то есть началась борьба на истощение. Об этом сообщает британское издание ВВС.

Как говорят эксперты, у России еще не исчерпался наступательный потенциал и пока есть преимущество и в живой силе, и в боевой технике (в первую очередь в артиллерии).

Именно артиллерийские системы стали основной причиной потерь в живой силе и технике для обеих сторон. Но при этом Украина уже получает тяжелое вооружение с Запада, в частности, американские гаубицы М777, противоартиллерийские радиолокационные системы, но перевес все равно пока на стороне оккупантов.

Как говорят опрошенные ВВС эксперты, все свидетельствует о том, что украино-российская война затянется. Оккупанты затормозили на многих направлениях своей атаки. Но и у Украины пока не хватает сил, чтобы перехватить инициативу и пойти в наступление.

Борьба происходит также и на экономических фронтах. Россияне блокируют украинские порты, нанося огромный ущерб экономике Украины. Но при этом враги сами страдают от западных санкций. По подсчетам экспертов, ВВП России в следующем году может сократиться на 12%, а Украины – на 50%. В этой ситуации дальнейшая экономическая и военная поддержка Западом Украины может стать решающей, подытоживают эксперты.

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Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что российские оккупационные войска в Украине продолжают вести наступательные действия на Славянском, Донецком и Лиманском направлениях.

Командование армии РФ продолжает проведение мероприятий скрытой мобилизации с целью замещения военнослужащих, понесших потери на территории Украины.

В Генштабе особо подчеркнули, что враг терпит многочисленные потери в войне на территории Украины.

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