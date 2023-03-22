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"Цацкаться уже никто не собирается": эксперт предрек крах России за один нелепый удар по Украине

22 марта 2023, 18:44
Загородний добавляет, что после того как россияне сбили американский беспилотник, резко нашлись истребители для Украины.
Тарас Загородний, Владимир Путин
Тарас Загородний, Владимир Путин / УНИАН, Главред

В интервью Главреду политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что сделают с Россией, если она решит применить ядерное оружие.

"Я думаю, применение Россией ядерного оружия уже маловероятно. Американцы уже четко расписали, что будет, если Россия, не дай Бог, даже грязную бомбу применит. Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес говорил, что в течение 3 часов будет уничтожен весь Черноморский флот РФ, а за сутки будет уничтожена вся российская группировка, которая находится на территории Украины. Никто не собирается отвечать ядерным оружием, но и это не факт", - сказал эксперт.

По его словам, ядерные бомбардировщики стали уже летать.

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"Позиция США – мы вас в порошок сотрем, вас просто не будет, и вы все равно потерпите поражение в войне. Четко предупредили, что цацкаться никто не собирается. Самое страшное для Путина – ордер, который показывает, что на Западе уже приняли решение мочить в сортире, как любит говорить сам Путин. Что с Путиным говорить уже никто не будет. Фактически США объявили среди российской элиты аукцион: кто первым прибежит сдать Путина и получит амнистию. Они же сказали, что санкции с России не снимут до тех пор, пока Путина не выдадите. Это такое неформальное послание. И вот они начали игру – сдай Путина первым и получи отмазку от срока. Очень неприятная ситуация для Путина. Уверен, у него была истерика", - говорит Загородний.

Загородний добавляет, что после того как россияне сбили американский беспилотник, резко нашлись истребители для Украины.

"В США год не решались на такой шаг, а теперь страны НАТО, Польша и Словакия, официально передают нам самолеты. Причем модернизированные, хорошие самолеты. Причем 33 единицы – это очень много. У нас не так много было самолетов на момент начала полномасштабной войны. Думаю, решение как минимум удвоит наши силы, потому что речь идет о модернизированных натовских самолетах – их можно оснащать бомбами, у них современная авионика. Это не тот металлолом, который прилетает со стороны России", - добавил он.

Напомним, недавно министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил о готовности стран-союзниц продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией. По его словам, партнеры готовы помочь украинцам весной перейти в контрнаступление.

"Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (по поводу военной поддержки Украины, - ред.). Вместе эта контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", - заявил министр обороны США.

Также недавно в Пентагоне заявили, что США не предоставляют ВСУ разведданные для нанесения возможных ударов по территории страны-агрессора России.

По словам представителя Минобороны США Пэта Райдера, у него нет информации о том, проводит ли Украина операции на территории РФ, а потому стоит обращаться к украинским властям. И вообще генерал отметил, что идея − США предоставляют Украине разведданные для ударов по России − априори абсурдна.

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